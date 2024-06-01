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اتهام موظف بمنظمة أمريكية بالتحريض على تمرد في أفريقيا الوسطى

منذ ساعة واحدة
علم أفريقيا الوسطى

علم أفريقيا الوسطى

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قال مسؤولو ادعاء في جمهورية أفريقيا الوسطى إنهم اعتقلوا موظفا أوروبيا في منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة للاشتباه في أنه يمثل تهديدا لأمن الدولة ويسعى إلى التحريض على تمرد على قوات الأمن.

وعرض التلفزيون الرسمي بيانا أمس الجمعة نقل عن المدعي العام في العاصمة بانجي قوله إن السلطات اعتقلت مارتن جوزيف فيجيرا الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية والبلجيكية في 25 مايو أيار بعد فتح تحقيق.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن الاتهامات لكنه اتهم فيجيرا بالاتصال بجماعات مسلحة.

ولم ترد منظمة الصحة العامة (إف.إتش.آي 360)، التي قال المدعي العام إن فيجيرا يعمل موظفا بها، حتى الآن على طلب للتعليق، كما لم ترد وزارة الخارجية البرتغالية.

    المصدر :
  • رويترز

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