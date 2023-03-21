اثيوبيا ترفض الاتهامات الأمريكية بارتكاب جيشها جرائم حرب

عبرت إثيوبيا الثلاثاء عن رفضها لإصرار وزارة الخارجية الأمريكية على أن الجيش الإثيوبي والأطراف الأخرى في الصراع الذي انتهى مؤخرا بمنطقة تيجراي الشمالية ارتكبت جرائم حرب قائلة إن الاتهام “تحريضي” و”توقيته غير مناسب”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الاثنين 20\3\2023 إن أفرادا من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وحلفاءها من الجيش الإريتري وقوات أمهرة الإقليمية والقوى المعارضة التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع الذي استمر عامين.

جاءت تصريحات بلينكن بعد أقل من أسبوع من سفره إلى إثيوبيا للقاء مسؤولين حكوميين وممثل عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وأشاد بلينكن بالتقدم في تنفيذ هدنة توصلت إليها الأطراف المتنازعة في نوفمبر\تشرين الثاني قائلا إن هناك مزيدا من العمل ينبغي إنجازه.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية في بيان “إلقاء اللوم على هذا النحو غير مبرر ويقوض دعم الولايات المتحدة لعملية سلام شاملة في إثيوبيا”.

وأضافت أن الموقف الأمريكي كان “انتقائيا” لأنه برأ ساحة قوات تيجراي من اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي.

ومع ذلك، قال البيان إن إثيوبيا تأمل في استعادة “علاقتها الاستراتيجية” مع الولايات المتحدة لتؤكد بذلك الرغبة التي عبر عنها الجانبان خلال زيارة بلينكن في إصلاح العلاقات المتوترة بسبب الحرب.

وأدى الصراع الذي تعود جذوره إلى نزاع على السلطة بين الحكومة الاتحادية وزعماء تيجراي إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين ومعاناة مئات الآلاف من الجوع.