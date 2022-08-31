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اثيوبيا.. ضربة جوية استهدفت مستشفى آخر في اقليم تيجراي

منذ 6 دقائق
علم إثيوبيا

علم إثيوبيا

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قال كيبروم جيبريسيلاسي مدير مستشفى أيدر العام في إثيوبيا، إن ضربة جوية استهدفت مستشفى آخر في عاصمة إقليم تيجراي في شمال البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 30 أغسطس\آب، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاك وقف لإطلاق النار استمر أربعة أشهر.

وكتب جيبريسيلاسي، الذي استقبل مستشفاه مصابي الضربة الجوية، على تويتر أنه تم قصف مستشفى مقلي العام. ولم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية والمادية.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو أو المتحدث باسم الجيش الكولونيل جيتنت أدانى أو المتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سييوم على طلبات للتعليق على الضربة الجوية.

    المصدر :
  • رويترز

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