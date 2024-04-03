اجتاحت جنوب الصين.. مقتل 7 في عواصف ورياح تشبه الإعصار

صور من إعصار مانكوت المدمر الذي ضرب جنوبي الصين عام 2018

أسفرت عواصف قوية تشبه الإعصار عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في إقليم جيانغشي بجنوب الصين منذ نهاية الأسبوع، إذ اقتلعت العواصف ثلاثة منهم من داخل منازلهم في مبنى سكني مرتفع في أثناء نومهم.

وقالت إدارة السيطرة على الفيضانات في حالات الطوارئ في إقليم جيانغشي إن الطقس القارس الذي بدأ يوم 31 مارس آذار أثر على تسع مدن من بينهم مدينتا نانتشانغ وجيوجيانغ اللتين يقطنهما 93 ألفا في 54 مقاطعة.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية يوم الأحد أن العواصف الشديدة تسببت في رياح عاتية اقتلعت نوافذ بحجم أبواب في شقتين سكنيتين في مبنى مرتفع في نانتشانغ عاصمة الإقليم. واقتلعت الرياح ثلاثة أشخاص من أسرتهم من فتحات النوافذ مما أودى بحياتهم.

وذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أن سبعة أشخاص حتى الآن لقوا حتفهم في الإقليم وأجلت السلطات 552 آخرين، وأضافوا أن 2751 منزلا تضرر جراء العواصف.

وأصدر مكتب الطقس الصيني تحذيرات من رياح عنيفة تصل سرعتها إلى مستوى 12 على مقياس الرياح المحلي وهو ما يعادل إعصارا من الدرجة الأولى.

وعادة ما تهب رياح بهذه القوة عندما تصل الأعاصير إلى اليابسة لكن نادرا ما تحدث في أراض داخلية مثل إقليم جيانغشي.