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اجتماعات سد النهضة تتواصل غداً برعاية الاتحاد الإفريقي

منذ 49 دقيقة
سد النهضة

سد النهضة

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من المقرر أن يعقد وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا، غدا الثلاثاء، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا وبرعاية الاتحاد الإفريقي.

وبعث وزير الري السوداني ياسر عباس، رسالة لوزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا جي باندورا، أكد فيها على “تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأكد وزير الري السوداني أنه “لا يمكن مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي تم اتباعها خلال الجولات السابقة، التي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية”.

كما دعا المسؤول السوداني لدعم المفاوضات المقبلة “بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي”، لافتا إلى أن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء “للتباحث حول طرق ومناهج جديدة للتفاوض مغايرة لتلك التي تم اتباعها في الجولة الماضية”.

وأضاف: “يتم ذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين، لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها، واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محدد”.

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