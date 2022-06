اجتماعات غير رسمية في فيينا.. تستبق محادثات النووي

تنطلق في العاصمة النمساوية اليوم السبت، اجتماعات غير رسمية لوفد الدول المتبقية في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وذلك قبيل استئناف الجولة السابعة رسميا يوم الاثنين المقبل، بحسب ما أكد المندوب الروسي.

ففي تغريدة على حسابه على تويتر أمس، أفاد ميخائيل أوليانوف بأن تلك الاجتماعات ستبدأ نهاية الأسبوع الحالي (السبت والأحد) بصيغ مختلفة، استعدادًا لاستئناف المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في 29 نوفمبر الحالي (2021).

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) November 26, 2021