اجتماع ألماني روسي لبحث الأزمة الأوكرانية

اتفقت ألمانيا وروسيا على عقد اجتماع “يناير” في إطار الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا، وفق ما أفاد مصدر في الحكومة الألمانية، السبت.

وسيعقد هذا الاجتماع بين ينس بلوتنر، المستشار الدبلوماسي للمستشار الألماني، أولاف شولتس، ودميتري كوزاك، مبعوث الكرملين المسؤول عن ادارة المفاوضات مع أوكرانيا.

وتم إقرار مبدأ هذا الاجتماع، الخميس، خلال محادثة هاتفية بين شولتس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما قال المصدر الألماني لوكالة فرانس برس.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة، قلل سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، من خطر حدوث تصعيد وشيك، مضيفا أنه وفق تقديرات كييف، ازداد عدد القوات الروسية حول أوكرانيا بشكل طفيف فقط من 93 ألفا في أكتوبر إلى نحو 104 آلاف حاليا.

وكانت قد أعلنت موسكو السبت عودة أكثر من عشرة آلاف جندي روسي إلى قواعدهم بعد إجراء تدريبات استمرت شهرا في جنوب البلاد، خاصة بالقرب من الحدود الأوكرانية، في ذروة التوتر بين موسكو والغرب.

ومنذ أكثر من شهر، يتهم الغرب روسيا بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكريا فيها، وصعد من تحذيراته إلى الكرملين الذي ينفي أي نية لشن حرب متهما بدوره كييف بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، لكن السلطات الأوكرانية تنفي ذلك بشدة.

وتطالب موسكو الحلف بالتعهد بعدم التوسع في الاتحاد السوفياتي السابق. وهي قضية سيتم التطرق إليها في المباحثات الروسية الأميركية في يناير المقبل.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو بالفعل منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وبدء الحرب بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.

ومؤخرا أعلن مسؤول أميركي رفيع أن واشنطن مستعدة “لبدء حوار دبلوماسي” مع روسيا “اعتبارا من بداية يناير”.