اجتماع أمريكي صيني في حوار شانغريلا وترقب لكلمة الرئيس الفلبيني

انطلقت قمة حوار شانغريلا اليوم الجمعة في سنغافورة، وعقد وزيرا الدفاع الأمريكي والصيني على هامشها أول اجتماع مباشر بينهما منذ عامين، وسيلقي رئيس الفلبين كلمة من المتوقع أن يتطرق خلالها إلى القضايا الحساسة المتعلقة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

ومن المتوقع أن تخيم العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين على أكبر اجتماع أمني في آسيا، وكذلك الحربان في أوكرانيا وغزة، والتوتر في بحر الصين الجنوبي.

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى سنغافورة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع (البنتاجون) إنه اجتمع مع نظيره الصيني دونغ جيون بعد الظهر لمناقشة القضايا الخلافية مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي، وكذلك أهمية الحفاظ على قنوات الاتصالات مفتوحة.

ومن المقرر أن يلقي أوستن كلمة في المنتدى غدا السبت. وستكون كلمة دونغ يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان أمس الخميس “تعتقد الصين أن الاتصالات العسكرية الاستراتيجية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة تساعد على استقرار العلاقات العسكرية، ولا يزال موقف الصين منفتحا على هذا الأمر”.

غير أن الأضواء ستسلط مساء اليوم الجمعة على الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الذي من المتوقع أن يناقش الموقف القانوني والجيوسياسي لمانيلا بخصوص بحر الصين الجنوبي ويشير إلى أهميته للتجارة العالمية.