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اجتماع بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة

15 - مايو - 2021
عناصر من وفد حركة طالبان - أرشيفية

عناصر من وفد حركة طالبان - أرشيفية

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عقد الوفد المفاوض عن الحكومة الأفغانية اجتماعاً مع ممثلين من حركة “طالبان” في العاصمة القطرية الدوحة، في اليوم الثاني من هدنة عيد الفطر المعلنة بين “طالبان” والحكومة في أفغانستان.

وقال فريق التفاوض للحكومة الأفغانية إن الجانبين بحثا الوضع في البلاد وشددا على ضرورة الإسراع بالمفاوضات في الدوحة.

من جهتها، ذكرت حركة “طالبان” أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بعد أيام العيد أيضا.

يذكر أن المفاوضات بين “طالبان” والحكومة بدأت في سبتمبر الماضي، ويراد منها إنهاء الحرب المستمرة منذ التسعينات.

وتعثرت مفاوضات السلام الأفغانية بعد عدة جولات مع تصاعد العنف في البلاد بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن المرحلة النهائية من انسحاب قواتها من أفغانستان في 1 مايو الجاري.

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