اجتماع بين ماكرون والرئيس الإيراني وسط تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي

عقد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” محادثات مباشرة مع نظيره الإيراني “ابراهيم رئيسي” الثلاثاء 20 أيلول.

وقال ماكرون إنه يتعشم “مناقشة جميع الموضوعات” خلال لقائه مع رئيسي.

وهذا أول اجتماع مباشر يعقده رئيسي مع رئيس بارز من الغرب منذ انتخابه العام الماضي.

وجاء ذلك وسط تعثّر محادثات إحياء اتفاق عام 2015 النووي وتصاعد الاحتجاجات في إيران بسبب وفاة مهسا أميني (22 عاما)، التي دخلت في غيبوبة وتوفيت بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها في طهران الأسبوع الماضي بسبب “زيها غير المناسب”.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية “كاترين كولونا” للصحفيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “لن يُطرح عرض أفضل على الطاولة والأمر متروك لإيران لاتخاذ القرارات الصحيحة”، مضيفةً أنه لا توجد مبادرات في الطريق لإنهاء جمود الموقف.

كما لفت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي ينسق المحادثات، الى أنه لا يرى فرصة تذكر لإحراز تقدم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعثّرت المحادثات غير المباشرة التي استمرت لأشهر بين إيران والولايات المتحدة بسبب عدة قضايا، منها إصرار طهران على إغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقًا في وجود آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق ومطالبة طهران بضمانات أميركية بعدم انسحاب واشنطن من أي اتفاق نووي مرة أخرى.