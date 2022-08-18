اجتماع ثلاثي بين زيلينسكي وأردوغان وغوتيريش في أوكرانيا

وسط استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا، انطلق الاجتماع الثلاثي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في أوكرانيا.

وكان أردوغان التقى في وقت سابق اليوم زيلينسكي بمدينة لفيف غربي أوكرانيا بعدما وصل إلى المدينة تمهيدا للمشاركة في اللقاء الثلاثي الذي يجمعهما بغوتيريش، وفق ما نقلته “الأناضول”.

رسالة دعم

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني الخميس أن زيارة نظيره التركي إلى لفيف في غرب أوكرانيا “رسالة دعم قوية” لبلاده.

وكتب زيلينسكي على تلغرام أن “زيارة رئيس تركيا إلى أوكرانيا هي رسالة دعم قوية من مثل هذا البلد المهم”، مشيرًا إلى أنه ناقش مع نظيره التركي مسألة تصدير الحبوب والوضع في محطة زابوريجيا النووية.

بدوره، يعتزم غوتيريش، الذي وصل إلى لفيف بعد ظهر أمس الأربعاء، زيارة ميناء أوديسا على البحر الأسود غدا الجمعة، حيث استؤنفت صادرات الحبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، بهدف تخفيف أزمة غذاء عالمية متفاقمة.

التنسيق المشترك

كذلك، سيتوجه يوم السبت إلى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يضم مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة يشرفون على صادرات البحر الأسود من الحبوب والأسمدة الأوكرانية.

من جانبه، قال مكتب أردوغان إنه سيناقش سبل زيادة صادرات الحبوب والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا عبر الوسائل الدبلوماسية.

كما أضاف المكتب أن أردوغان سيناقش أيضا “جميع جوانب” العلاقات الثنائية بين أنقرة وكييف خلال لقائه مع زيلينسكي.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقاً في 22 يوليو الماضي، لمدة 4 أشهر بوساطة أنقرة والأمم المتحدة من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة بعد توقفها بسبب النزاع لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.