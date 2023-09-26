الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع ثلاثي نادر..كوريا الجنوبية تستضيف دبلوماسيين من اليابان والصين

منذ 10 دقائق
محادثات بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية

محادثات بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية

A A A
طباعة المقال

استضافت كوريا الجنوبية دبلوماسيين كبارا من الصين واليابان لعقد اجتماع ثلاثي نادر، الثلاثاء، يُنظر إليه على أنه يهدف إلى تهدئة مخاوف بكين بشأن تعزيز الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة تعاونهما مع واشنطن.

وتشمل أهداف الاجتماع تمهيد الطريق لاستئناف عقد اجتماعات قمة ثلاثية بين زعماء الدول، وهي الاجتماعات التي توقفت منذ 2019 في أعقاب نزاعات قانونية ودبلوماسية وتجارية بين سول وطوكيو حول قضايا تعود إلى الفترة بين عامي 1910 و1945 عندما كانت كوريا تحت الاحتلال الياباني.

ومنذ ذلك الحين، يتخذ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خطوات من أجل إصلاح العلاقات إذ عقدا في أغسطس آب قمة ثلاثية تاريخية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتعهد خلالها الثلاثة بتعزيز التعاون، بما في ذلك التعاون في مجالي الدفاع والأمن الاقتصادي.

وقال مسؤول كبير في حكومة كوريا الجنوبية إن الصين كان لها دور رائد في السعي إلى تحقيق التعاون الثلاثي وترتيب الاجتماعات منذ توتر العلاقات بين سول وبكين في 2017 على خلفية نشر نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار
الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
موديز تحذر من تداعيات إغلاق الحكومة الأمريكية
أزمة العقارات - الصين
بكين تعارض إدراج كيانات صينية على قائمة عقوبات إيران

الأكثر قراءة

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
وفق توقّعات العالم الهولندي.. صورة تكشف البلدان التي سيضربها زلزال مروّع!
السفارة الأميركية في عوكر
توقيف مطلق النار على السفارة الأميركية
طبيب - تعبيرية
طبيبٌ يذبح والديه داخل شقتهما.. و"تصرّف غريب" بعد الجريمة!