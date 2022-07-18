اجتماع جديد بين أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة هذا الأسبوع

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الاثنين إن من المرجح أن يجتمع مسؤولون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة هذا الأسبوع لبحث استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وكان أكار قد قال في الأسبوع الماضي إن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة قد توقع اتفاقا هذا الأسبوع بشأن فتح ممر لصادرات الحبوب لكن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حذر من أن “الطريق ما زال طويلا” قبل التوصل إلى محادثات سلام لإنهاء الحرب.

وقال أكار اليوم إن هناك اتفاقا على “خطة ومباديء عامة” فيما يتعلق بممر الصادرات وأضاف أن “من المحتمل” عقد اجتماعات بين جميع الأطراف هذا الأسبوع.

وأضاف أنه ستجري مناقشة أمور فنية مثل إنشاء مركز مراقبة في اسطنبول يحدد الطرق الآمنة وإنشاء نقاط تفتيش عند مخارج الموانئ ومداخلها.

واستضافت إسطنبول وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة الأربعاء، لبحث استئناف شحن صادرات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود.

وجرت المباحثات في “منطقة عسكرية مغلقة”، لم يتم الإفصاح عنها من قبل وزارة الدفاع التركية.

وتقود تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- جهود استئناف شحنات الحبوب.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاتفاق بشأن الحبوب مهم، ولكن الطريق ما زال طويلا للتوصل إلى اتفاق سلام روسي أوكراني.