اجتماع حاسم لـ"إيكواس".. و انقلابيو النيجر يستعدون للحرب

يعتزم قادة جيوش من غرب إفريقيا “إيكواس” الاجتماع، الخميس، في غانا لتنسيق تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، بعد إطاحة مجموعة من العسكر بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الأربعاء، بدء تفعيل القوة الاحتياطية من أجل “استعادة النظام الدستوري في النيجر”.

يأتي اجتماع القادة العسكريين هذا يومي الخميس والجمعة بعد تجدد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها المتمردون، حيث قتل متطرفون 17 جنديا نيجريا على الأقل في كمين في جنوب غربي البلاد.

كما يأتي بعدما قررت إيكواس التي تشعر بالقلق حيال سلسلة انقلابات عسكرية متتالية في المنطقة، تشكيل “قوة احتياط” لوضع حد للانقلاب النيجري.

مخاطر عسكرية وسياسية

فيما أكد محلّلون أنّ أيّ تدخّل سينطوي على مخاطر عسكرية وسياسية، فيما أعلن التكتل أنّه يفضّل الخيار الدبلوماسي.

يشار إلى أن منطقة الساحل في إفريقيا تشهد تمرّدا متطرفاً منذ أكثر من عقد، بدأ في شمال مالي عام 2012 ، قبل أن يمتدّ في 2015 إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.

فقد ضربت منطقة “الحدود الثلاثية” بين البلدان الثلاثة هجمات عدة نفّذها متمرّدون على ارتباط بتنظيم داعش والقاعدة.

انقلابيو النيجر يستعدون للحرب

ومن جانبهم يستعدة قادة الانقلاب في النيجر للحرب بتجنيد جماعي لمتطوعين من أجل مساعدة الجيش في مواجهة التهديد المتزايد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، والتي تقول إنها ستستخدم القوة العسكرية، إن لم يعد المجلس العسكري بازوم إلى السلطة.

وقال أمسارو باكو، أحد مؤسسي مبادرة تجنيد المتطوعين، لوكالة “أسوشييتد برس” الثلاثاء إن المبادرة – التي يقودها سكان محليون في نيامي – تهدف لتجنيد عشرات الآلاف من المتطوعين من جميع أنحاء البلاد للدفاع عن النيجر والقتال، والمساعدة في جهود الرعاية الطبية وتوفير خدمات لوجستية تقنية وهندسية في حال احتاج المجلس العسكري إلى المساعدة.

وأضاف: “هذا أمر محتمل. نحتاج لأن نكون مستعدين في حال وقوع ذلك. ستبدأ حملة التجنيد يوم السبت المقبل في نيامي وعدة مدن قد تدخلها القوات الغازية، مثل تلك القريبة من الحدود مع نيجيريا وبنين اللتين قالتا إنهما ستشاركان في التدخل العسكري”.

وبإمكان أي مواطن يزيد عمره على 18 عاماً التسجيل في قائمة ستقدم إلى المجلس العسكري لاستدعاء المتطوعين إذا لزم الأمر، بحسب باكو.

وأضاف أن المجلس العسكري غير منخرط في هذه العملية، لكنه على علم بالمبادرة.

هذا وتتفاقم التوترات الإقليمية مع عدم ظهور أي بوادر بين النيجر وإيكواس على نزع فتيل الأزمة، رغم إشارة كلا الجانبين إلى أنهما منفتحان على حل سلمي للأزمة.

وقال المجلس العسكري الأسبوع الماضي، إنه منفتح على الحوار مع إيكواس بعد رفض جهود الكتلة في إجراء محادثات، لكن المجلس وجه اتهامات لبازوم بعد ذلك بوقت قصير بـ”الخيانة العظمى”، واستدعى سفير البلاد من دولة ساحل العاج المجاورة.