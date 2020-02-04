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اجتماع طارئ للحكومة السودانية لبحث لقاء البرهان ونتانياهو

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يعقد مجلس الوزراء السوداني في وقت لاحق، الثلاثاء، اجتماعا لبحث، لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أوغندا، الاثنين.

وكانت الحكومة السودانية قالت في بيان سابق إنها علمت بلقاء البرهان ونتانياهو عبر وسائل الإعلام.

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وأضافت أنها لم تستشر بشأنه، وتنتظر عودة البرهان إلى البلاد لاستيضاح الأمر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن عبر “تويتر”، أنه التقى في العاصمة الأوغندية كمبالا بالبرهان.

وقال إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة السوداني على التعاون من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين.

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