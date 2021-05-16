اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي… والسعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي

بطلب من المملكة العربية السعودية، انطلق اليوم الأحد، الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في فلسطين.

في انطلاق الجلسة قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن “إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين”، مضيفاً: “ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس”.

شدد وزير الخارجية السعودي على أن “القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها”، مضيفاً: “المملكة ترفض رفضا قاطعا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.. والمملكة تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي”.

وأكد أن السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل”، معتبراً أن “على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية”، مضيفاً “نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار”، مضيفاً أن “المبادرة العربية ضمنت حقوق الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس الشريف”.

وختم الأمير فيصل بن فرحان مؤكداً أن “المملكة تدعم كل الجهود الرامية لدفع مبادرات السلام”.

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: “متمسكون بالسيادة العربية والإسلامية والمسيحية على فلسطين”، مضيفاً أن “ممارسات إسرائيل اعتداء على العرب والمسلمين والعرف الدولي”. وتابع: “لن ترهبنا الآلة الإسرائيلية في التنازل عن حقوقنا”، مشدداً على أن “الشعب الفلسطيني يتعرض لفصل عنصري إسرائيلي.. وهو يتعرض للاقتلاع من أرضه وحقوقه”، معتبراً أن “الانتهاكات الإسرائيلية في القدس أشعلت انتفاضة فلسطينية”. وأوضح أن “المستوطنون ينقضون على منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس”.

أضاف وزير الخارجية الفلسطيني أن “القصف الهمجي تسبب بنزوح أكثر من 10 آلاف مواطن من منازلهم في غزة”. وتابع: “علينا التمسك بحقوقنا في المسجد الأقصى وسائر المقدسات في فلسطين”.

تابع “نواجه احتلالا استعماريا طويل الأمد لا يتوانى عن ارتكاب الانتهاكات”، داعياً إلى “تشكيل جبهة دولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة” وإلى “فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل”.

من جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين: “ندين العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين والقدس الشريف”، مضيفاً: “يجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة”.

أكد العثيمين أن “إسرائيل تقوم بأعمال عدوانية في محيط الأقصى بانتهاك للمقدسات”، مضيفاً أن “منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حق الفلسطينيين بدولة بحدود 1967”.

تابع العثيمين: “الملك سلمان أكد مرارا على أهمية استعادة الفلسطينيين حقوقهم المشروعة”. كما اعتبر أن “على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي”، ذلك بحسب “العربية”.