اجتماع مرتقب لوزيري السعودية وإيران

اتفق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا وذلك “لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس.

وقالت الوكالة إن الوزيرين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واتفقت السعودية وإيران في وقت سابق من الشهر الجاري على استعادة العلاقات بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار والأمن في الخليج وساهم في تأجيج نزاعات في بلدان بالشرق الأوسط منها اليمن وسوريا.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن عبد اللهيان أكد خلال الاتصال استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع السعودية.

وأضافت أن الوزيرين اتفقا على الاجتماع في أقرب وقت ممكن وبدء استعدادات إعادة فتح السفارتين والقنصليات.

وأعلن عن الاتفاق بين السعودية وإيران، الذي تم بوساطة صينية، بعد محادثات لم يعلن عنها في بكين بين كبار المسؤولين الأمنيين من البلدين.

ويقول محللون إن الجانبين سيستفيدان من خفض التصعيد إذ تسعى إيران إلى تقويض الجهود الأمريكية لعزلها في المنطقة، بينما تحاول السعودية التركيز على التنمية الاقتصادية.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران أثناء خلاف بين البلدين على خلفية إعدام الرياض لرجل دين شيعي.

كما اتهمت المملكة إيران بالمسؤولية عن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على منشآت نفطية في 2019، فضلا عن هجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج. وتنفي إيران تلك المزاعم.