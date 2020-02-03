اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بشأن ليبيا في جنيف

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قالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن الأطراف الليبية يجتمعون في جنيف، الاثنين، في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة فايز السراج وخمسة عينهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يشاركون في المحادثات.

ويدير هذه المحادثات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الذي دان الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد رغم مقررات مؤتمر برلين.

وتعهد زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في قمة في برلين الشهر الماضي بوقف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها.

وأطلق الجيش الوطني الليبي في أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة، وحقق تقدما كبيرا في هذا الإطار.