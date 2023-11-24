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اجتماع للطيران بالأمم المتحدة يوافق على هدف خفض الانبعاثات

منذ 17 ثانية
طائرة - تعبيرية

طائرة - تعبيرية

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وافقت أكثر من 100 دولة خلال اجتماع على هدف مؤقت لخفض الانبعاثات الناجمة عن حركة الطيران العالمية بحلول 2030 من خلال استخدام وقود أقل تلويثا، لكن الصين وروسيا ودولا أخرى عبرت عن تحفظاتها حيال التأثير في اقتصاداتها.

وقالت المنظمة الدولية للطيران المدني إن الهدف الذي تم الاتفاق عليه بعد محادثات استمرت خمسة أيام في دبي بقيادة الأمم المتحدة يدعو إلى خفض انبعاثات الكربون خمسة بالمئة عبر استخدام مصادر طاقة نظيفة مثل وقود الطيران المستدام بحلول 2030. وتراوح الهدف بين خمسة وثمانية بالمئة في مسودة سابقة.

وقالت الولايات المتحدة خلال الجلسة الختامية للاجتماع الذي انعقد قبل قمة كوب 28 للمناخ في الأسبوع المقبل إن الهدف إرسال “إشارة واضحة وإيجابية” إلى المجتمع المالي الذي لا بد أن يستثمر في المشروعات الجديدة للطاقة النظيفة.

وتشير التقديرات إلى أن الطيران يسهم بما بين اثنين وثلاثة بالمئة من انبعاثات الكربون العالمية. ووقود الطيران المستدام ضروري نحو خفض هذه الانبعاثات، لكنه مكلف ويمثل أقل من واحد بالمئة من إجمالي وقود الطائرات العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

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