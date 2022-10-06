اجتماع للكابينيت الإسرائيلي لبحث مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

من المقرر أنّ يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” اجتماعًا الخميس، لبحث مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقالت هيئة البث العبرية”مكان”: “إنّ بيروت نقلت إلى واشنطن ملاحظاتها على مسودة ترسيم الحدود البحرية”.

وأضافت: “أنّ نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب ذكر أنّه لا يعتقد أنّ التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره”، مرجحاً أنّ يتم توقيعه في غضون خمسة عشر يومًا”.

بدوره أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على أنّ الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع “إسرائيل” ولبنان للتأكد من نجاح المحادثات بشان ترسيم الحدود”. بحسب الهيئة

من جانبه شدد رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد، على أنّ”إسرائيل” لم تساوم في مصالحها الأمنية والاقتصادية الحيوية”.

عرض خطي

وفي وقت سابق، تسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون عرضا خطيا من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

كما أوردت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الطاقم الأمني الإسرائيلي سيصدّق الأسبوع المقبل على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، لينهي بذلك توترا بين الطرفين وتهديدات متبادلة وصلت إلى التلويح بالخيار العسكري.

وقالت الرئاسة اللبنانية -في بيان- إن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا سلّمت الرئيس عون العرض الخطي.

وأضافت أن عون أجرى اتصالا برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في كيفية الرد على العرض الأميركي.

وكان هوكشتاين قد أعدّ العرض الخطي بعد لقاءات عقدها مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي في الأشهر الماضية.

وستدرس لجنة قانونية وأمنية لبنانية العرض الأميركي لإبداء ملاحظاتها قبل تقديم الرد الرسمي عليه.