اجتماع لوزيري خارجية السعودية وإيران خلال شهر رمضان

قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة، الاثنين، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقا على الاجتماع خلال شهر رمضان.

وذكرت الوكالة أن الوزيرين تحدثا هاتفيا للمرة الثانية خلال بضعة أيام.

وقالت الوكالة “جرى خلال الاتصال مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي”.

كانت إيران والسعودية اتفقتا في وقت سابق من هذا الشهر على إحياء العلاقات بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار والأمن في الخليج وساهم في تأجيج صراعات في الشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا.