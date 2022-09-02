اجتماع مرتقَب بين أميركا واليابان وكوريا الجنوبية بشأن كوريا الشمالية

أفادت الحكومة اليابانية بأن مسؤولين بارزين من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سوف يجتمعون الأسبوع المقبل لمناقشة قضايا تتعلق بكوريا الشمالية، وسط مؤشرات على انتهاء بيونغيانغ من الاستعدادات لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.

يأتي الاجتماع، المقرر في السابع من سبتمبر أيلول في طوكيو، بعد اجتماع ثلاثي آخر عقد في هاواي هذا الأسبوع بين مستشاري الأمن القومي في الدول الثلاث.

وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، كيم سونغ هان، عقب اجتماع هاواي إنه ونظراءه اتفقوا على أن الرد لن يكون “هينًا” إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية.

ولم يذكر المستشار أي تفاصيل، لكنّ الحكومة الكورية الجنوبية أشارت قبل ذلك إلى مزيد من العقوبات.

كما ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن بين المشاركين في اجتماع طوكيو المبعوث الأميركي لكوريا الشمالية “سونج كيم”، والممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية “كيم جون”، والمدير العام لشؤون آسيا والأوقيانوس في وزارة الخارجية اليابانية “تاكيهيرو فوناكوشي”.