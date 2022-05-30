اجتماع مرتقَب بين وزيري دفاع الصين وأميركا في حزيران

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادرها، أن الولايات المتحدة والصين تعملان على تنظيم أول اجتماع مباشر لوزيري الدفاع على هامش مؤتمر في سنغافورة في حزيران.

وقالت الصحيفة: “تعمل الصين والولايات المتحدة على الموافقة على أول اجتماع مباشر لكبار مسؤوليهما العسكريين، على هامش مؤتمر في سنغافورة منذ حزيران، وسط تصاعد التوترات بشأن تايوان”.

ويعتزم وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، حضور منتدى حوار شانغريلا، حسب الصحيفة، الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 12 حزيران. ولم يتم الإعلان بعد عن زيارة وزير الدفاع الصيني وي فنغي ، لكن وفقًا لمصادر الصحيفة، يعتزم الوزير الحضور. وتشير الصحيفة إلى أن عقد هذا الاجتماع ليس نهائيا بعد والخطط قد تتغير.

كما ذكر أوستن نفسه سابقًا، أنه يتوقع لقاء “وي فنغي” في حزيران كجزء من منتدى Shangri-La Dialogue Security في سنغافورة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكين”، في خطاب ألقاه حول السياسة الأميركية تجاه الصين،إن الولايات المتحدة تعتبر الصين “أخطر تحد طويل الأجل” للنظام الدولي، مشددًا في ذات الوقت على أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، بينما تعارض أي تغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن وتواصل مساعدة تايوان في الحفاظ على مستوى كاف من القدرة الدفاعية.

وردًّا على كلام بلينكن، اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن “أميركا لديها مفاهيم خاطئة خطيرة في وجهات نظرها حول العالم، والصين، والعلاقات الصينية الأميركية”، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.

ورأى أن “أميركا أصبحت في الواقع مصدر اضطراب يقوّض النظام العالمي الحالي، وحجر العثرة الذي يعيق إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية”، محذّرًا من أن “هوس أمريكا بـ”المركزية الغربية”، و”الاستثنائية”، وعقلية الحرب الباردة، فضلا عن دفعها لمنطق الهيمنة وسياسة الكتلة، يتعارض مع تيار التاريخ، والذي لن يؤدي إلا إلى المواجهة وانقسام المجتمع العالمي”.