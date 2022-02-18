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اجراءات جديدة بخصوص كورونا للقادمين إلى البحرين

18 - فبراير - 2022
مطار البحرين

مطار البحرين

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في ظل الإجراءات التي تتخذها معظم الدول مواجهة لانتشار فيروس كورونا، خففت بعضها هذه الاجراءات فيما بقيت دول اخرى لا تزال متشددة في الاجراءات تجنبا من انتشار جديد لكورونا.

من هنا، أعلنت السلطات البحرينية، إلغاء إلزامية فحص كورونا والحجر الصحي لجميع القادمين إلى أراضيها.

وبحسب بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا): “أعلنت شؤون الطيران المدني أنه بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، سيتم تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الأحد المقبل حيث تقرر، إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) عند الوصول بمطار البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين إلى البحرين، وإلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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