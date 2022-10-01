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احتجاجات إيران بأساليب جديدة... شابة تتحدى طهران وتقف حليقة الرأس فوق قبر أمها

منذ 11 دقيقة
الاحتجاجات مستمرة في إيران

الاحتجاجات مستمرة في إيران

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مع دخول حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق، أسبوعها الثالث الجمعة ‏على الرغم من القمع الذي خلّف 83 قتيلاً على الأقل، يبدو أن عنف السلطات الإيرانية بدأ يزداد وتوترها أيضاً‎.‎

فقد لجأت السلطات في البلاد إلى التضييق بقوة على كافة المشاهير والفنانين والمؤثرين على مواقع التواصل، حتى إنها بدأت تخشى ‏الصور أو الأغاني‎.‎

إلا أن المتظاهرين لا يبدو حتى الآن أنهم سيهادنون، وقد بدأوا بانتهاج أساليب أخرى إلى جانب النزول إلى الشوارع‎.‎

فمن ضمن تلك الأساليب، طريقة صامتة، تقتصر على نشر صورة، مجرد صورة لشابة بلا غطاء رأس أو ربما حليقة الشعر‎.‎

هذا ما فعلته ابنة “مينو مجيدي” السيدة الستينية والأم لـ 3 أولاد التي قتلت برصاص الأمن مباشرة خلال تظاهرات في مدينة كرمنشاه ‏الكردية قبل 10 أيام‎.‎

إذ وقفت الشابة فوق قبر أمها الراحلة، مرتدية لباسا أسود ووشاحا أبيض رمي فوق كتفيها، حليقة الرأس، فيما بدت ممسكة بشعرها ‏الذي قصته‎.‎

إلا أن هذا المشهد أشعل ناراً على مواقع التواصل. فقد انتشرت صورة البنت الحزينة كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، ‏وتناقلها مئات الناشطين الإيرانيين، في تحية تقدير لموقفها الشجاع والجريء وإن كان “صامتا” بالصورة فقط‎.‎

يذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل الشرطة الدينية في طهران، ‏انطلقت تظاهرات واسعة في كافة أنحاء البلاد، بعد أن وجهت أصابع الاتهام بوفاتها إلى الأمن، لاسيما بعد أن أظهرت صور أشعة أنها ‏تعرضت لكسر في الجمجمة، بحسب ما أفاد ناشطون‎.‎

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