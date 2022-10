احتجاجات إيران بأساليب جديدة... شابة تتحدى طهران وتقف حليقة الرأس فوق قبر أمها

مع دخول حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الأخلاق، أسبوعها الثالث الجمعة ‏على الرغم من القمع الذي خلّف 83 قتيلاً على الأقل، يبدو أن عنف السلطات الإيرانية بدأ يزداد وتوترها أيضاً‎.‎

فقد لجأت السلطات في البلاد إلى التضييق بقوة على كافة المشاهير والفنانين والمؤثرين على مواقع التواصل، حتى إنها بدأت تخشى ‏الصور أو الأغاني‎.‎

إلا أن المتظاهرين لا يبدو حتى الآن أنهم سيهادنون، وقد بدأوا بانتهاج أساليب أخرى إلى جانب النزول إلى الشوارع‎.‎

فمن ضمن تلك الأساليب، طريقة صامتة، تقتصر على نشر صورة، مجرد صورة لشابة بلا غطاء رأس أو ربما حليقة الشعر‎.‎

هذا ما فعلته ابنة “مينو مجيدي” السيدة الستينية والأم لـ 3 أولاد التي قتلت برصاص الأمن مباشرة خلال تظاهرات في مدينة كرمنشاه ‏الكردية قبل 10 أيام‎.‎

إذ وقفت الشابة فوق قبر أمها الراحلة، مرتدية لباسا أسود ووشاحا أبيض رمي فوق كتفيها، حليقة الرأس، فيما بدت ممسكة بشعرها ‏الذي قصته‎.‎

إلا أن هذا المشهد أشعل ناراً على مواقع التواصل. فقد انتشرت صورة البنت الحزينة كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، ‏وتناقلها مئات الناشطين الإيرانيين، في تحية تقدير لموقفها الشجاع والجريء وإن كان “صامتا” بالصورة فقط‎.‎

يذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل الشرطة الدينية في طهران، ‏انطلقت تظاهرات واسعة في كافة أنحاء البلاد، بعد أن وجهت أصابع الاتهام بوفاتها إلى الأمن، لاسيما بعد أن أظهرت صور أشعة أنها ‏تعرضت لكسر في الجمجمة، بحسب ما أفاد ناشطون‎.‎

This is the daughter of Mino Majidi, without hijab and with shaved hair at her mother's grave. Minoo Majidi was killed by direct shooting of the anti riot police the Kurdish city of Kermanshah on September 20. #MahsaAmini pic.twitter.com/wmpppmwDa2

— Kaveh Ghoreishi (@KavehGhoreishi) September 30, 2022