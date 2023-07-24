احتجاجات حاشدة تعمّ "إسرائيل".. ومتظاهرون يحاولون إغلاق طريق الكنيست

تزامنًا مع استعداد المشرعين الإسرائيليّين، اليوم الإثنين، للتصويت النهائي على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي، استخدمت الشرطة الإسرائيليّة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين حاولوا إغلاق الطريق إلى الكنسيت، احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وذكر موقع (واي نت) الإسرائيليّ، أنّ الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد، بعد محاولتهم منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع قانون بخصوص التعديلات القضائية، التي اقترحتها الحكومة.

يأتي ذلك فيما غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المستشفى اليوم، بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، بحسب ما أعلن مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب.

وأكد متحدث باسم المستشفى لوكالة فرانس برس أن نتنياهو غادر المستشفى صباح الإثنين، بعدما نقل إليه ليل السبت الأحد. وكذلك أكدت عائلة نتنياهو الخبر المذكور.

هذا وتشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد، بالتزامن مع تصويت الكنيست اليوم، في قراءة أخيرة على تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، حيث يعتبرها المعارضون خطرًا على الديمقراطية ودولة القانون وتدخلًا في استقلال السلطة القضائية.