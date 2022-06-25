احتجاجات حاشدة في ألمانيا تنتظر قادة مجموعة السبع

من المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميونيخ، السبت، حيث تعقد مجموعة القوى الاقتصادية السبع الكبرى اجتماعها السنوي في جبال الألب البافارية بألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الشرطة تتوقع خروج ما لا يقل عن 20 ألف محتج في المدينة البافارية.

ومن المقرر أن يشارك في المظاهرات خمسة عشر منظمة منتقدة للعولمة.

تشمل مطالبهم المختلفة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والحفاظ على التنوع الحيواني والنباتي، والعدالة الاجتماعية، وتكثيف الكفاح ضد الجوع.

ووقف أعضاء منظمة أوكسفام المناهضة للفقر في مظاهرة صغيرة في ميونيخ وهم يرتدون رؤوسا ضخمة لقادة مجموعة السبع يطالبون بالمزيد من المساواة العالمية، صباح السبت.

وقال الناطق باسم أوكسفام، توبياس هاوسشيلد، للأسوشيتد برس “نحن بحاجة إلى إجراءات ملموسة للتعامل مع أزمات متعددة في عصرنا”، مضيفا “هذا يعني أن مجموعة السبع يجب أن تتحرك على الفور. عليهم أن يكافحوا الجوع وعدم المساواة والفقر”.

ومن المتوقع أن يبدأ قادة مجموعة السبع والمكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، الوصول إلى ألمانيا، بعد ظهر السبت، وسيتناولون قضايا مثل الحرب الروسية على أوكرانيا، وتغير المناخ، والطاقة، وأزمة أمن غذائي تلوح في الأفق.

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مقطع مصور، السبت، إن “حرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا لها تأثير هنا أيضا”، في إشارة إلى ارتفاع أسعار البقالة والغاز والطاقة.

وأضاف المستشار أن قادة مجموعة الدول السبع سيناقشون الوضع الحالي الذي أحدثته الحرب “وفي نفس الوقت سوف يعملون على ضمان أننا نوقف تغير المناخ الذي يتسبب فيه الإنسان”.

وتم نشر نحو 18000 شرطي حول موقع القمة والاحتجاجات.

وستعقد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة إلماو في بافاريا من الأحد إلى الثلاثاء.

وبعد اختتام القمة، سيجتمع قادة 30 دولة في حلف الناتو في قمتهم السنوية التي تعقد من الأربعاء إلى الخميس في مدريد.