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احتجاجات سريلانكا.. قتيل و12 مصابًا برصاص الشرطة

19 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 7:19 مساءً
احتجاجات في سريلانكا ضد الرئيس

احتجاجات في سريلانكا ضد الرئيس

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فيما تسعى سريلانكا الى تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الشديدة من خلال الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، تستمر الاحتجاجات والتظاهرات التي عمّت البلاد منذ أسابيع.

في هذا الإطار، أطلقت شرطة سريلانكا الذخيرة الحية لتفريق محتجين اليوم الثلاثاء، ممّا أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 12 آخرين.

وأفاد “ميهيري بريانجاني” مدير مستشفى كيجالي التعليمي بأنّ محتجًّا واحدا على الأقل قُتل وأصيب 12 وخضعوا للعلاج في المستشفى وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في مدينة رامبوكانا في وسط البلاد.

وفي حديث لرويترز، قال بريانجاني إنه من المرجح أن القتيل سقط بالرصاص. وأضاف “نشتبه بإصابات بالرصاص لكننا نحتاج إلى تشريح الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة”.

كذلك، أشار المتحدث باسم الشرطة “نالين تالدوا” الى أنّ الاضطرابات بدأت بعدما طلبت الشرطة من المحتجين الابتعاد عن شريط رئيسي للسكة الحديد بعد أن أغلقوه لساعات، موضحًا انه “للسيطرة على الوضع أطلقت الشرطة النار صوب المحتجين مما أسفر عن إصابة عدد منهم”.

واذ قال إنّ “عدة رجال شرطة أصيبوا ويخضعون للعلاج أيضا”، لفت المتحدث الى أنّ الشرطة ما زالت في المنطقة وتحاول استعادة الهدوء.

هذا وكشف محللون أنّ الاضطراب السياسي يمثل خطرا كبيرا على جهود سريلانكا للتفاوض على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، حيث بدأ وفد برئاسة وزير المالية علي صبري محادثات رسمية في واشنطن يوم الاثنين.

وتسعى الحكومة للحصول على دعم للمساعدة في تعزيز احتياطياتها وجذب تمويل لدفع ثمن الواردات الأساسية من الوقود والأغذية والأدوية.

    المصدر :
  • رويترز

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