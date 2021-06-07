الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احتجاجات عمالية في إيران للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة

7 - يونيو - 2021
احتجاجات في إيران - أرشيفية

احتجاجات في إيران - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

تتواصل الاحتجاجت العمالية في إيران للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، حيث نظم عمال بلدية منطقة “كوت عبد الله” بمدينة الأحواز العربية جنوب إيران اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة المدينة للمطالبة بدفع مستحقاتهم المتأخرة والإفراج عن زملائهم المحتجزين لدى السلطات الأمنية.

وسائل اعلام إيرانية قالت: إن “العشرات من عمال بلدية مدينة الأحواز نظموا اليوم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام محكمة المدينة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحتجزين ودفع مستحقاتهم المالية المتأخرة”.

وتشهد المدن الإيرانية المختلفة من بينها طهران وآراك والأحواز وأصفهان وغيرها احتجاجات للعمال والموظفين في شركات ومؤسسات أخرى بسبب تأخر الجهات المسؤولة في تدفع مستحقاتهم المالية في ظل سوء أوضاع معيشية واقتصادية تمر بها البلاد.

كما شهدت المدن الكبرى في إيران خلال العامين الماضيين احتجاجات غير مسبوقة أحرقت فيها صور المرشد علي خامنئي ومقرات للحرس الثوري للمطالبة بتوجيه المخصصات المالية لطهران إلى تمويل المدن الإيرانية المحرومة.

يذكر أن معهد بحوث تابع لهيئة الضمان الاجتماعي في إيران كشف الخميس الفائت، أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق في إيران وصل إلى 25 مليون نسمة. لافتة إلى “عدد السكان الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر المطلق في إيران بلغتهم نسبة 15 بالمائة من عام 2013 إلى عام 2017”.

    المزيد من أخبار العالم

    قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري قلِق.. هؤلاء لديهم تقنيات مبتكرة ومتجددة باستمرار!!
    الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرة قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد - رويترز
    هل يضغط بايدن على السعودية بشكل مباشر لزيادة إنتاج النفط؟
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أزمة الغذاء.. بوتين يقلّل من حجم تأثير أوكرانيا على السوق العالمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟