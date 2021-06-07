احتجاجات عمالية في إيران للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة

تتواصل الاحتجاجت العمالية في إيران للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، حيث نظم عمال بلدية منطقة “كوت عبد الله” بمدينة الأحواز العربية جنوب إيران اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة المدينة للمطالبة بدفع مستحقاتهم المتأخرة والإفراج عن زملائهم المحتجزين لدى السلطات الأمنية.

وسائل اعلام إيرانية قالت: إن “العشرات من عمال بلدية مدينة الأحواز نظموا اليوم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام محكمة المدينة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحتجزين ودفع مستحقاتهم المالية المتأخرة”.

وتشهد المدن الإيرانية المختلفة من بينها طهران وآراك والأحواز وأصفهان وغيرها احتجاجات للعمال والموظفين في شركات ومؤسسات أخرى بسبب تأخر الجهات المسؤولة في تدفع مستحقاتهم المالية في ظل سوء أوضاع معيشية واقتصادية تمر بها البلاد.

كما شهدت المدن الكبرى في إيران خلال العامين الماضيين احتجاجات غير مسبوقة أحرقت فيها صور المرشد علي خامنئي ومقرات للحرس الثوري للمطالبة بتوجيه المخصصات المالية لطهران إلى تمويل المدن الإيرانية المحرومة.

يذكر أن معهد بحوث تابع لهيئة الضمان الاجتماعي في إيران كشف الخميس الفائت، أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق في إيران وصل إلى 25 مليون نسمة. لافتة إلى “عدد السكان الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر المطلق في إيران بلغتهم نسبة 15 بالمائة من عام 2013 إلى عام 2017”.