احتجاجات عنيفة في شرق الكونغو تسفر عن 7 قتلى على الأقل

قال مسؤولون محليون اليوم السبت إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في اضطرابات في إقليم نورث كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد خروج متظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على تصاعد هجمات دامية يشنها من يشتبه في أنهم إسلاميون متشددون.

وأشارت تقارير إلى أن القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متمردة لها صلات بتنظيم الدولة الإسلامية، ربما هي المسؤولة عن مقتل أكثر من 40 شخصا في هجوم على قرية مايكينغو قبل أيام وأكثر من 80 شخصا في هجمات على قرى أخرى في الإقليم مطلع الشهر.

وقال المسؤول المحلي خوليو مابانجا لرويترز إن انعدام الأمن أجج حالة من الغضب العام مما أدى إلى مقتل جنديين وسائق سيارتهما في منطقة لوبيرو بعدما أشعل أفراد النار في سيارتهما خلال الليل.

وقال مابانجا إن المنطقة شهدت اليوم السبت وقوع اشتباكات أخرى بين قوات الأمن والسكان المحليين مما أدى إلى مقتل ثلاثة آخرين وهم مدني وجندي وعنصر من جهاز المخابرات الوطنية.

وقال مراسل من رويترز إن احتجاجات مماثلة اندلعت في مدينة بوتيمبو اليوم السبت مع خروج مئات الشباب إلى الشوارع وهم يحملون العصي ويرددون عبارات للتنديد بانعدام الأمن على نطاق واسع.

وأكد موا بايكي تيلي، رئيس بلدية بوتيمبو، مقتل مدني خلال اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في المدينة.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع القوات الديمقراطية المتحالفة للتعليق على الهجمات.