احتجاجات في إسرائيل ضد خطة التعديلات القضائية

ظاهر عشرات الآلاف في مدن في شتى أنحاء إسرائيل اليوم السبت قبل حكم مهم تصدره المحكمة العليا بشأن التشريع الذي مرره الائتلاف الحاكم وجرد المحكمة من بعض صلاحياتها الرقابية.

وفي وقت سابق من العام، قدم الائتلاف اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خططا لتجريد المحكمة من الكثير من صلاحياتها من خلال حزمة من التشريعات، ولكنه مرر جزءا واحدا فقط من الخطة بسبب الضغط الشعبي الهائل.

ويقول المؤيدون إن خطط التعديلات القضائية ستعيد التوازن بين أفرع الحكم، لكن منتقديها يقولون إنها تلغي ضوابط مهمة على سلطات الحكومة.

وأحدث تشريع، وهو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، يزيل سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة أو تعييناتها على أساس اعتبارها “غير معقولة”.

وقالت المتظاهرة ناتي شوارتز-كيرشبرج في تل أبيب “أنا أتظاهر من أجل ديمقراطية إسرائيل”.

وأضافت “أريد أن أتأكد من أن إسرائيل ستظل ديمقراطية وليست دكتاتورية”.

وأثارت خطط التعديلات القضائية احتجاجات أسبوعية في شتى أنحاء إسرائيل، لكن أحدث مظاهرات تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي قبل انعقاد المحكمة العليا بكامل هيئتها المؤلفة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل، وذلك في 12 سبتمبر أيلول للنظر في طعن ضد التعديل.