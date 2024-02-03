احتجاجات في برلين ضد الحزب اليميني المتطرف

شهدت شوارع برلين، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، خروج نحو 150 ألفاً في احتجاجات مناهضة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للأسبوع الرابع على التوالي.

وخرجت احتجاجات كذلك في مدن أخرى ومنها دريسدن وهانوفر في إشارة إلى القلق المتزايد من الدعم الشعبي القوي لحزب البديل من أجل ألمانيا.

وقالت الشرطة إن الناس ما زالوا يحتشدون عند مبنى البرلمان في برلين تحت شعار “نحن جدار الحماية” للاحتجاج على التطرف اليميني وإبداء الدعم للديمقراطية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في منشور على إكس “سواء في آيزناخ أو هامبورج أو برلين: في المدن الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد، يجتمع العديد من المواطنين حتى لا ننسى… للتظاهر ضد الكراهية وخطاب الكراهية”.