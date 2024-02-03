السبت 22 رجب 1445 ﻫ - 3 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احتجاجات في برلين ضد الحزب اليميني المتطرف

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2024 6:25 مساءً
مظاهرات في برلين

مظاهرات في برلين

A A A
طباعة المقال

شهدت شوارع برلين، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، خروج نحو 150 ألفاً في احتجاجات مناهضة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للأسبوع الرابع على التوالي.

وخرجت احتجاجات كذلك في مدن أخرى ومنها دريسدن وهانوفر في إشارة إلى القلق المتزايد من الدعم الشعبي القوي لحزب البديل من أجل ألمانيا.

وقالت الشرطة إن الناس ما زالوا يحتشدون عند مبنى البرلمان في برلين تحت شعار “نحن جدار الحماية” للاحتجاج على التطرف اليميني وإبداء الدعم للديمقراطية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في منشور على إكس “سواء في آيزناخ أو هامبورج أو برلين: في المدن الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد، يجتمع العديد من المواطنين حتى لا ننسى… للتظاهر ضد الكراهية وخطاب الكراهية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عنصر من الشرطة الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
اعتقال العشرات في موسكو خلال مسيرة لزوجات جنود روس
مقاتلة حربية أمريكية
القيادة المركزية الأمريكية: اشتبكنا مع طائرات مسيرة للحوثيين وأسقطنا عدداً منها
عناصر من الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري وفيلق القدس والباسيج.. ماذا تعلم عن أذرع إيران العسكرية والأمنية؟

الأكثر قراءة

سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
محتجة أثناء تصريح بلينكن
غزة تحت النار
"اجتماع مهين وهزلي".. فلسطينيون يرفضون لقاء بلينكن
الطفلة هند رجب
غزة تحت النار
بعد 110 ساعات على الحدث.. مصير الطفلة "هند" والمنقذين ما زال مجهولاً