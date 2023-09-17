احتجاجات في برلين للمطالبة بوقف استخدام الوقود الأحفوري

رش نشطاء معنيون بالمناخ أعمدة بوابة براندنبورج الشهيرة في برلين بطلاء برتقالي وأصفر، الأحد، للضغط من أجل تحقيق مطالب وقف استخدام الوقود الأحفوري بحلول 2030.

وقالت شرطة برلين على منصة إكس، تويتر سابقا، “رش أعضاء جماعة تسمى (لاست جينيريشن) “الجيل الأخير” طلاء برتقاليا من طفايات حريق على الأعمدة بالجزء الشرقي من بوابة براندنبورج صباح اليوم”.

وأضافت أن رجال الشرطة لاحظوا تشغيل رافعة هيدروليكية عند البوابة ومنعوا المحتجين من تسلق المبنى الشهير. واعتقلت جميع المحتجين الموجودين بالموقع البالغ عددهم 14، وفتحت تحقيقا بخصوص الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

وتصدرت (لاست جينيريشن)، وهي جماعة مقرها ألمانيا ضمن شبكة إيه 22 المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا والتي تضم منظمة (جاست ستوب أويل) أو “أوقفوا النفط فحسب” البريطانية، عناوين الأخبار في ألمانيا على أثر إقامة محتجين حواجز بشرية على الطرق بأن لصقوا أقدامهم بالأسفلت.

وأدى تصرفهم إلى تنفيذ الولايات الاتحادية الألمانية حملة قمع لإنفاذ القانون.

ونشرت مجموعة “الجيل الأخير” صورا للطلاء الذي رشته على أعمدة البوابة على منصة إكس.

وقالت “لن نوقف احتجاجنا ما لم يبدأ تغيير جوهري. علينا وقف استخدام النفط والغاز الطبيعي والفحم بحلول 2030 على أقصى تقدير”.

وتهدف ألمانيا إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2045، لكنها حادت عن الأهداف السنوية خلال العامين الماضيين.