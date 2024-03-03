احتجاجات لـ"أطباء كوريا الجنوبية".. والسبب!

نظم آلاف الأطباء في كوريا الجنوبية مسيرة حاشدة، اليوم الأحد 3 مارس/آذار 2024، احتجاجا على خطط الحكومة لزيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب، في تحد لدعوات رسمية للأطباء المتدربين للعودة للعمل بعد أن تركوا وظائفهم احتجاجا على هذه الخطط.

وذكرت الجمعية الطبية الكورية، التي تمثل ممارسي المهن الصحية في القطاع الخاص والمسؤولة عن تنظيم المسيرة، أن نحو 40 ألف طبيب شاركوا في احتجاج اليوم وطالبوا الحكومة بالتراجع عن هذه الخطوة.

وقدرت الشرطة عدد المحتجين بنحو 12 ألفا.

وتأتي المسيرة غداة انتهاء الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لعودة الأطباء المتدربين إلى العمل.

وأعلن نحو تسعة آلاف طبيب مقيم ومتدرب في المستشفيات الكبرى، أو نحو 70 بالمئة من إجمالي عدد الأطباء في البلاد، توقفهم عن العمل في أواخر فبراير شباط، الأمر الذي أدى إلى إلغاء بعض العمليات الجراحية وتعطل أقسام الطوارئ.

وقال جو سو‭‭ ‬‬هو، المسؤول في الجمعية الطبية الكورية، إنه على الحكومة إصلاح النظام الطبي القائم أولا قبل زيادة عدد المقبولين بكليات الطب.

وتريد الحكومة زيادة عدد المقبولين بنحو ألفين ابتداء من عام 2025 مقارنة مع ثلاثة آلاف حاليا ليرتفع العدد في نهاية المطاف إلى 10 آلاف بحلول عام 2035.

وقال جو “الحكومة هي من حددت الموعد النهائي، وبغض النظر عن الموعد النهائي والضغوط، سنواصل المضي قدما”.

وحث رئيس الوزراء هان داك سو الجمعية الطبية الكورية اليوم الأحد على وقف الاحتجاج وطلب من الأطباء المتدربين العودة إلى العمل.