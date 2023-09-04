الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احتجاجات للمعلمين في كوريا الجنوبية للمطالبة بحقوقهم

منذ 4 دقائق
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

A A A
طباعة المقال

يعتزم معلمون في كوريا الجنوبية، الاثنين، الاحتشاد والامتناع عن العمل للمطالبة بحماية أفضل لحقوقهم والاحتجاج على مضايقات الآباء المتسلطين التي أدت إلى انتحار بعض زملائهم.

وتزايدت كثيرا شكاوى معلمي المدارس الحكومية من سوء معاملة أولياء الأمور والتلاميذ، لا سيما اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال لتأديبهم، وذلك بعد العثور على معلمة شابة ميتة في يوليو تموز في حادث انتحار فيما يبدو.

وتوعد عشرات المعلمين بأخذ إجازة من العمل للاحتجاج اليوم الاثنين. وسارع مسؤولون حكوميون ومجالس إدارات المدارس لتهدئة الاضطرابات في الفصول الدراسية ووعدوا باتخاذ خطوات قانونية من أجل حماية أفضل للمعلمين.

ولم يتضح على الفور عدد المعلمين الذين لم يدخلوا إلى الفصول لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه من المتوقع أن تغلق عشرات المدارس بأنحاء البلاد بسبب امتناع المعلمين عن العمل.

وقال مكتب الرئيس يون سوك يول إنه أمر المسؤولين اليوم الاثنين بالاستماع إلى مطالب المعلمين والعمل على حماية حقوقهم.

وفي يوليو تموز، عثر على معلمة بمدرسة ابتدائية ميتة بالمدرسة بعد أن قيل أنها أبدت قلقها من شكاوى ولي أمر بشأن خلاف بين التلاميذ.

ومنذ ذلك الحين ينظم المعلمون في أنحاء البلاد وقفات احتجاجية ومظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع حدادا على وفاتها.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن كوريا الجنوبية بها أعلى معدل انتحار بين الدول المتقدمة، إذ ينتحر ما يربو على 20 شخصا لكل 100 ألف نسمة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار- رويترز
الدولار يتراجع وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أمريكا
أحمد زاهد حميدي
إسقاط اتهامات فساد عن نائب رئيس وزراء ماليزيا
شركة فيتول
فيتول: إمدادات النفط العالمية ستتحسن خلال الأسابيع المقبلة

الأكثر قراءة

زياد الرحباني
زياد الرحباني يطلّ بعد غياب
مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟