شارك الآلاف في احتجاجات مناهضة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أمس الجمعة واليوم السبت أثناء مؤتمر عقده الحزب لاختيار مرشحيه لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة العام المقبل.

ولوح المتظاهرون خارج مقر انعقاد مؤتمر الحزب في مدينة ماجديبورج بلافتات كتب عليها شعارات مثل “قفوا معا ضد كراهية اليمين” أو “اخرجوا أيها النازيون”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب، الذي ينفي كونه نازيا، يحظى بشعبية لدى الناخبين في حدود 22 بالمئة ويأتي بعد المحافظين المعارضين. ويقول محللون إنه يستغل مخاوف الناخبين إزاء الركود والهجرة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وفاز حزب البديل من أجل ألمانيا الشهر الماضي في انتخابات لاختيار رئيس بلدية وذلك للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يفوز في انتخابات ستجري لاحقا في ثلاث ولايات بشرق البلاد. وأثار تنامي قوته مخاوف جهاز المخابرات الداخلية من التطرف.

وقالت زعيمة الحزب أليس فايدل لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية اليوم السبت “أدركت ألمانيا أن اليمين هو المستقبل… الأصوات تتعالى”.