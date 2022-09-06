احتجاجات مناهضة للأمم المتحدة في شرق الكونجو وسقوط قتيل

قال متحدث باسم الشرطة في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في مدينة بيني بشرق البلاد اليوم الواقع في 6 أيلول 2022 لدى إطلاق أعيرة نارية خلال احتجاج آخر مناهض لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد (مونوسكو).

وتجمع محتجون على دراجات نارية وأوقفوا قافلة تابعة لبعثة المنظمة في بيني، في استمرار للمظاهرات العنيفة ضد البعثة والتي راح ضحيتها العشرات، ومنهم مدنيون وأفراد من قوات حفظ السلام والشرطة الكونجولية في أماكن أخرى بشرق البلاد منذ يوليو تموز.

وقال ناسون كاتيمبو المتحدث باسم شرطة بيني إن سائق دراجة نارية أجرة قُتل عندما بدأ إطلاق النار، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل عن المسؤول عن إطلاق الرصاص.

ولم ترد بعثة الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال مراسل لرويترز إن الوضع صار هادئا بعد ظهر اليوم.

وقوات حفظ السلام متهمة باستخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات السابقة ضدها في مدينتي بوتمبو وجوما بشرق البلاد في الآونة الأخيرة والتي شهدت إلقاء مئات المحتجين الحجارة والقنابل الحارقة وإضرام النار في مبان للأمم المتحدة.

وتلك الاحتجاجات مدفوعة بشكاوى من فشل قوات حفظ السلام في حماية المدنيين من عنف الميليشيات الذي يحتدم منذ سنوات. وتم نشر البعثة في الكونجو منذ أكثر من عقدين وتتجاوز تكلفتها مليار دولار سنويا.