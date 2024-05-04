تطالب بـ"الإجلاء السريع" لآلاف المهاجرين.. احتجاجات وسط تونس

تظاهر مئات التونسيين في ولاية صفاقس وسط البلاد للمطالبة بـ”الإجلاء السريع” لآلاف المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الموجودين في تونس، وفق ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

وسار المتظاهرون وسط مدينة العامرة على بعد حوالي 40 كلم شمال مركز ولاية صفاقس.

واعتبر النائب البرلماني طارق مهدي أن “الوضع في العامرة غير مقبول. وعلى السلطات إيجاد حل”، مستنكرا “وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة”.

وفي منتصف سبتمبر، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون حيث ينتظرون حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو خمسة عشر كيلومترا.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا.

وفي الأسابيع الأخيرة، دمرت الشرطة الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاو من السكان الغاضبين وفق ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

لكن محمد بكري، وهو أحد سكان المنطقة الذين يقدمون مساعدات غذائية للمهاجرين، اعتبر أن “إزالة الخيام ليست الحل، يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي، فجلبهم إلى العامرة لم يكن حلا أصلا”.

وتم الجمعة إجلاء المئات من المهاجرين قسرا من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم “تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية”، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.