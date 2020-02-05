احتجاجاً على لقاء البرهان مع نتنياهو..استقالة مسؤول سوداني

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قدم مدير السياسة الخارجية للمجلس السيادي في السودان، الأربعاء، استقالته احتجاجا على لقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

وقال رشاد فراج الطيب السراج، في رسالة الاستقالة “بعد سنوات حافلة بالعطاء، أجد اليوم عسيرا ومستحيلا على نفسي الاستمرار في موقعي، إذ يتعين علي أن أخدم في حكومة يسعى رأسها للتطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني، الذي يحتل القدس الشريف ويقتل أهلنا في فلسطين ويعربد في أوطاننا العربية دون رادع”.

وأضاف “إن أمانة التكليف تقضي أن أقدم استقالتي قبل أن أرى أعلام الكيان الصهيوني ترفرف على سارية القصر”.

والتقى البرهان نتنياهو الاثنين، من دون أن يبلغ مسبقا مجلس السيادة الانتقالي، الذي تألف قبل بضعة أشهر إثر إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد حراك احتجاجي غير مسبوق.

والثلاثاء، أعلن البرهان في بيان أن هذا الاجتماع هدف إلى “صيانة الأمن الوطني السوداني”.