احتجاجا على تدخلها في شؤن المملكة.. الأردن يستدعي السفير الإيراني

استدعت الأردن اليوم الأحد السفير الإيراني للاحتجاج على التدخل في شؤن المملكة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده استدعت سفير إيران للاحتجاج على التصريحات الإيرانية التي قال إنها تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة.

وفي تصريحات أدلى بها لتلفزيون المملكة المملوك للدولة، أشار الصفدي إلى التصريحات التي نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية في الأيام الماضية وحملت تحذيرا من أن الأردن سيكون الهدف التالي في حال تعاونه مع إسرائيل في مواجهة إيران.

وشنت إيران مساء أمس السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.