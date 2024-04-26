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احتجاجا على "نشاط خبيث" على أراضيها.. لندن تستدعي سفير روسيا

منذ ساعتين
مقر السفارة الروسية في لندن

مقر السفارة الروسية في لندن

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استدعت الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، السفير الروسي في لندن على خلفية اتهامات لموسكو “بتدبير نشاط خبيث”، وذلك بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى بريطاني بالعمل “لحساب الدولة الروسية”.

وقالت متحدث باسم الوزارة “لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات بتدبير روسيا لنشاط خبيث على الأراضي البريطانية، فضلا عن نمط السلوك الأوسع الذي نشهده من جانب روسيا الاتحادية لرعاية مثل هذا النشاط على أراضي دول أخرى ذات سيادة”.

وكانت الحكومة البريطانية قد استدعت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي الدبلوماسيين في السفارة الروسية، على خلفية مقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأبلغت لندن الدبلوماسيين الروس بأن موسكو “تتحمل المسؤولية الكاملة” عن وفاة المعارض الأول للكرملين نافالني.

وتشهد العلاقات البريطانية الروسية فتورا منذ حرب روسيا على أوكرانيا، بعد وقوف لندن إلى جانب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم إلى كييف.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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