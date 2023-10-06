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احتجاجًا على الظروف القاسية.. 50 معتقلًا فلسطينيًا بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

منذ 3 دقائق
سجن إسرائيلي- أرشيفية

سجن إسرائيلي- أرشيفية

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أعلنت مؤسستان فلسطينيتان اليوم الجمعة، أنّ خمسين معتقلًا فلسطينيًا في سجن إسرائيلي بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهم.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير، أنّ “50 أسيرًا من أسرى سجن (ريمون) الذين نقلوا إلى سجن (نفحة) سلّموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم للإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم”.

وتابعت المؤسستان في بيان مشترك أنّ ذلك يأتي “احتجاجًا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم (10) في سجن (نفحة) حتى اليوم واحتجازهم في ظروف قاسية”.

ولم يصدر بيان بعد من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات الإسرائيلية المعنية تعقيبًا على هذا الإعلان.

وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أنّ “عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 5250، من بينهم 39 أسيرة، ونحو 170 طفلًا، وأكثر من 1300 معتقل إداري”.

    المصدر :
  • رويترز

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