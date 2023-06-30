احتجاج حاشد في بغداد على حادثة حرق "المصحف" في السويد

احتجاج حاشد في بغداد بعد حرق مصحف في السويد (رويترز)

شارك آلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في احتجاج حاشد أمام السفارة السويدية في بغداد (الجمعة 30-6-2023) للمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أن أضرم رجل النار في مصحف أمام مسجد في ستوكهولم.

وحمل المحتجون صور الصدر ووالده، وهو أيضا رجل دين بارز، بالإضافة إلى الأعلام العراقية وهتفوا “نعم نعم للقرآن، مقتدى مقتدى”.

وأضرم المحتجون النيران في أعلام كبيرة بألوان قوس قزح التي تمثل شعار “مجتمع الميم” بعد الوقوف عليها بينما كانت آيات من القرآن تتلى في الخلفية.

وقال الصدر في بيان نشره على تويتر أمس الخميس “حرق علم مجتمع الميم هو أكثر ما يغيظهم.. ألا فخذوه وأحرقوه من كل حدب وصوب وليستمر ذلك بكثافة إلى الثامن من محرم الحرام والرجاء عدم التقصير في ذلك والله لا يضيع أخر المحسنين”.

وكان قد دعا في البيان أيضا “المؤمنين أعزهم الله بعزه التعبير عن رأيهم بخصوص حرق الكتب السماوية ولا سيما القرآن الكريم أمام المساجد أو السفارات وفي أعياد المسلمين وذلك من خلال تظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق”.

وحث أتباعه على المطالبة بطرد السفير السويدي وقطع العلاقات مع السويد.

اتهمت الشرطة السويدية الرجل الذي أحرق المصحف بالتحريض ضد جماعة عرقية أو قومية، ووصف الرجل نفسه في مقابلة صحفية بأنه لاجئ عراقي يسعى لحظر القرآن.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير السويدي أمس الخميس وحثت الحكومة السويدية على تسليم الرجل حتى يمكن محاكمته وفقا للقانون العراقي.

ورفضت الشرطة السويدية طلبات كثيرة في الآونة الأخيرة لتنظيم احتجاجات مناهضة للقرآن، لكن المحاكم ألغت هذه القرارات، قائلة إنها تنتهك حرية التعبير.

وقالت الشرطة السويدية، في تصريحها عن مظاهرة الأربعاء، إنه بينما “قد يكون لها عواقب على السياسة الخارجية”، لكن المخاطر والعواقب الأمنية المرتبطة بحرق المصحف لم تكن من النوع الذي يستدعي رفض الطلب.

وأصدرت حكومات دول إسلامية كثيرة، منها السعودية وتركيا والإمارات والأردن والمغرب، احتجاجات على الحادث. كما استنكرته الولايات المتحدة لكنها أضافت أن إجازة الاحتجاج دعم لحرية التعبير ولا تمثل تأييدا لما حدث فيه.