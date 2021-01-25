احتجاج روسي على دعم السفارة الأمريكية لتظاهرات "غير مشروعة"

احتج سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الإثنين، على ما وصفه بدعم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى موسكو جون سوليفان، لاحتجاجات ”غير مشروعة“.

واعتقلت الشرطة الروسية أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ولجأت للقوة لتفريق مسيرات في أنحاء البلاد، يوم السبت، بعد أن تجاهل عشرات الآلاف من المحتجين البرد القارس وتحذيرات الشرطة؛ للمطالبة بالإفراج عن السياسي المعارض أليكسي نافالني.

وقبل خروج المظاهرات، أصدرت السفارة الأمريكية في موسكو ”تحذيرا“ لمواطنيها؛ لتجنب الاحتجاجات، وأشارت للمناطق التي يعتزم المحتجون التجمع فيها.