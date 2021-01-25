برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

احتجاج روسي على على دعم السفارة الأمريكية لتظاهرات “غير مشروعة”

منذ 14 ثانية
مظاهرات في روسيا تطالب بالافراج عن نافالني

مظاهرات في روسيا تطالب بالافراج عن نافالني

A A A
طباعة المقال

احتج سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الإثنين، على ما وصفه بدعم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى موسكو جون سوليفان، لاحتجاجات ”غير مشروعة“.

واعتقلت الشرطة الروسية أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ولجأت للقوة لتفريق مسيرات في أنحاء البلاد، يوم السبت، بعد أن تجاهل عشرات الآلاف من المحتجين البرد القارس وتحذيرات الشرطة؛ للمطالبة بالإفراج عن السياسي المعارض أليكسي نافالني.

وقبل خروج المظاهرات، أصدرت السفارة الأمريكية في موسكو ”تحذيرا“ لمواطنيها؛ لتجنب الاحتجاجات، وأشارت للمناطق التي يعتزم المحتجون التجمع فيها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كورونا بات كابوس يؤرق العالم
كورونا
إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ100 مليونا
ارتفاع وفيات وإصابات كورونا بأمريكا
إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 25 مليونا
لقاح "أسترازينيكا"
كورونا
البحرين تجيز لقاح أسترازينيكا للاستخدام الطارئ ضد كورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جيجي حديد
اسم مولودة جيجي حديد يفجر جدلا واسعا … لا معنى له ولا أصل
اغتصاب
جريمة مروّعة… اغتصاب جماعي لفتاة مصرية بقيادة قاضٍ!
اكتشاف علاج للشلل
يعالج الشلل في أسبوعين … علاج جيني جديد قد يغير حياة الناس