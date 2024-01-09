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احتجاز أميركي في روسيا بتهم تتعلق بحيازة مخدرات

منذ 48 دقيقة
علما أمريكا وروسيا

علما أمريكا وروسيا

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قالت محكمة في موسكو الثلاثاء إنه تقرر احتجاز أمريكي بتهم تتعلق بحيازة المخدرات وقد تصل عقوبتها للسجن 20 عاما.

وأوضحت المحكمة الجزئية في أوستانكينو بموسكو أنه تقرر في السادس من يناير\كانون الثاني إبقاء روبرت رومانوف وودلاند في الحجز حتى الخامس من مارس\آذار بتهم تتعلق بحيازة المخدرات.

وقال موقع ماش الإخباري الروسي إن وودلاند (32 عاما) متهم بمحاولة إنتاج وبيع مخدرات بشكل غير قانوني وبكميات كبيرة.

وأضاف الموقع أنه تم اعتقاله في الخامس من يناير كانون الثاني.

ويحمل وودلاند جوازي سفر روسي وأمريكي.

وتقول الولايات المتحدة إن العديد من مواطنيها يتم اعتقالهم في روسيا دون وجه حق.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات متكررة لجميع مواطنيها تطالبهم بمغادرة روسيا فورا وأرجعت هذا إلى إمكانية تعرضهم للاعتقال والمضايقات من قبل جهاز الأمن الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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