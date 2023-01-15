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احتجاز رجل بعد اكتشاف آثار لليورانيوم في مطار هيثرو البريطاني

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يناير - 2023 11:09 مساءً
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو (رويترز)

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قالت شرطة العاصمة البريطانية (الأحد 15-1-2023) إنها ألقت القبض على رجل في الستينات من عمره ضمن تحقيق مرتبط باكتشاف آثار لليورانيوم عُثر عليها في طرد شحن بمطار هيثرو في لندن.

وأضافت الشرطة أنها احتجزت الرجل أمس السبت للاشتباه في ارتكابه جريمة إرهابية وأطلقت سراحه بكفالة في إطار التحقيق.

وجرى رصد كمية ضئيلة جدا من اليورانيوم في طرد وصل إلى مطار هيثرو في 29 ديسمبر كانون الأول.

وقال ريتشارد سميث قائد مكافحة الإرهاب في شرطة لندن إنه على الرغم من احتجاز الرجل فإن الحادث “لا يبدو أنه ينطوي على أي تهديد مباشر للعامة”.

وتوجه رجال الشرطة أمس إلى عنوان في تشيشر وتم اقتياد الرجل إلى مركز للشرطة في شمال غرب إنجلترا وجرى الإفراج عنه اليوم بكفالة.

    المصدر :
  • رويترز

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