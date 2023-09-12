احتجاز مواطن سويدي في إيران

أكد النظام القضائي في إيران، الثلاثاء، احتجاز مواطن سويدي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن مواطنا سويديا احتُجز في إيران، في أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبي في إيران في ظل التوتر السياسي بين طهران والغرب.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي “احتجز المواطن السويدي بشكل قانوني في أعقاب تحقيق مبدئي، وستعلن نتائج التحقيق الكامل في قضيته في الأيام المقبلة”.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من يوم الإثنين، أن مواطنًا سويديًّا محتجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم، وأنه يعمل لصالح الهيئة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي، ولم تكشف السويد أو الاتحاد الأوروبي هوية الرجل.

وقالت وزارة الخارجية السويدية “في تقديرنا، إن ناقشت الوزارة تحركاتها علنًا، فسيعقّد ذلك التعامل مع القضية. وفي ضوء هذا، لا نرى داعيًا لتأكيد أي أسماء”.