احتمالات نشوب صراع عسكري بين أمريكا والصين "كبيرة للغاية"

قال عضو جمهوري بارز في الكونجرس الأمريكي، الأحد، إن احتمالات نشوب صراع مع الصين بسبب تايوان “كبيرة للغاية”، بعد أن أثار جنرال أمريكي حالة من الذعر بمذكرة حذر فيها من أن الولايات المتحدة ربما تكون مقدمة على حرب مع الصين في غضون العامين المقبلين.

وفي مذكرة بتاريخ الأول من فبراير شباط، لكنها صدرت يوم الجمعة، كتب الجنرال مايك مينيهان، الذي يرأس قيادة النقل الجوي ويعمل تحت إمرته 110 آلاف من العسكريين والمدنيين، “حدسي يدلني على أننا سنخوض قتالا في عام 2025”.

وقال مايك مكول الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لشبكة فوكس نيوز اليوم “آمل أن يكون مخطئا… أعتقد أنه على حق”.

ولا تمثل آراء الجنرال وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لكنها تظهر القلق في أعلى مستويات الجيش الأمريكي من محاولة محتملة من بكين لفرض سيطرتها على تايوان التي تعتبرها الصين تابعة لها.

وكتب مينيهان أن الولايات المتحدة وتايوان ستجريان انتخابات رئاسية في عام 2024، مما قد يوجد فرصة للصين للقيام بعمل عسكري.

وقال ماكول إنه إذا فشلت الصين في السيطرة على تايوان دون إراقة دماء، “فإنهم سيفكرون في غزو عسكري في تقديري. يجب أن نكون مستعدين لذلك”.

واتهم الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن بالضعف بعد الانسحاب من أفغانستان، مما قد يجعل الحرب مع الصين أكثر احتمالا.

وقال مكول “احتمالات أن نشهد صراعا في الصين وتايوان والمحيط الهندي كبيرة للغاية”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هذا الشهر إنه يشك بشدة في أن تكون الأنشطة العسكرية الصينية المتصاعدة بالقرب من مضيق تايوان علامة على غزو وشيك للجزيرة من قبل بكين.

وقال مسؤول في البنتاجون أمس السبت إن تصريحات الجنرال “لا تعبر عن وجهة نظر الوزارة إزاء الصين”.