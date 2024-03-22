احتمالات وقف إطلاق النار في غزة تدعم بورصتي الإمارات

أغلقت البورصتان في الإمارات على ارتفاع الجمعة بدعم احتمالات قرب الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة، وهو ما يترتب عليه استقرار الأنشطة الاقتصادية في المنطقة وتخفيف الاضطرابات التي تعصف بحركة الشحن في البحر الأحمر.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس إن “الفجوات تضيق” في محادثات بالدوحة لإبرام اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وتعتزم الولايات المتحدة طلب دعم قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة واتفاق حول الرهائن بين إسرائيل وحماس من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، وهو ما يزيد الضغط على حليفتها إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وارتفع مؤشر أبوظبي الرئيسي 0.4 بالمئة، محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بدعم زيادة 1.8 بالمئة لسهم بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنوك الإمارات.

وارتفع سهما بنك أبوظبي الأول والشركة العالمية القابضة اللذين لهما ثقل في السوق 0.6 بالمئة و0.15 بالمئة على الترتيب.

وارتفع سهم موانئ أبوظبي واحدا بالمئة بعد أن استحوذت الشركة على 60 بالمئة من ميناء تفليس الجاف في جورجيا.

ارتفعت أسعار النفط، وهو مساهم رئيسي في اقتصادات منطقة الخليج، 0.14 بالمئة إلى 85.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1111 بتوقيت جرينتش.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي مرتفعا 0.1 بالمئة بعد جلسة متقلبة، وذلك بدعم ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.6 بالمئة وزيادة 1.8 بالمئة لسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

لكن سهم باركن لمرافق وخدمات مواقف السيارات انخفض 2.5 بالمئة في ثاني جلسات تداوله، وذلك بعد أن صعد بأكثر من 35 بالمئة في أول أيامه أمس الخميس.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن مؤشر أبوظبي سجل مكسبا أسبوعيا 1.1 بالمئة بعد أربعة أسابيع من الخسائر، في حين ارتفع مؤشر دبي 0.4 بالمئة على أساس أسبوعي.

وكان سهم شركة العربية للطيران في دبي أكبر الخاسرين على المؤشر، إذ انخفض 5.7 بالمئة مع تداول السهم دون الحق في توزيع أرباح.